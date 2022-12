4 dic 2022 11:30

ORMAI SOLO GLI OMOSESSUALI VOGLIONO METTERE LA TESTA A POSTO - IL NUMERO DI FAMIGLIE COMPOSTE DA COPPIE DELLO STESSO SESSO NEGLI STATI UNITI HA SUPERATO PER LA PRIMA VOLTA IL MILIONE: NEL 2021 SI CONTAVANO 1,2 MILIONI DI COPPIE DELLO STESSO SESSO IN TUTTO IL PAESE, RISPETTO AI 540.000 DEL 2008. NON SOLO: DI QUESTE QUASI IL 60% HA VOLUTO CORONARE IL LORO AMORE CON IL MATRIMONIO MENTRE…