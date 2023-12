OROSCOPONE 2024! – I TRE PIÙ FAMOSI ASTROLOGI ITALIANI, OVVERO BRANKO, PAOLO FOX E SIMON & THE STARS, LEGGONO LE STELLE PER IL NUOVO ANNO (OCCHIO, È BISESTILE) – AVREMO PLUTONE IN ACQUARIO: L’ULTIMA VOLTA FU ALLA FINE DEL 700, E PORTÒ RIVOLUZIONI E TERRORE – BILANCIA SENZA SLIP, ARIETE ECCITATO E VERGINI “FOLLETTE”, SAGITTARIO EROTICO- STOMP: ECCO COSA ASPETTARSI, SEGNO PER SEGNO…

Estratto dell’articolo di Camilla Tagliabue per “il Fatto Quotidiano”

BRANKO

Per leggere le stelle del 2024 ci siamo affidati ai tre più famosi astrologi italiani, freschi di stampa coi loro almanacchi e previsioni, non troppo edificanti; sarà pur sempre un anno bisestile: Branko firma un “Calendario astrologico 2024” (Mondadori); Paolo Fox fa “L’oroscopo 2024” (Cairo); Simon & The Stars licenzia un sobrio “Oroscopo 2024” (Rizzoli)

Il contrario dei classici non sono i romanzi-spazzatura, la chick-lit, Cip Ciop e Topolino; il contrario dei classici sono gli oroscopi perché libri con la data di scadenza. Da spiluccare a piccole dosi finché durano: poco. Il 2024, bisesto-funesto, sarà l’anno di Plutone in Acquario: l’ultima volta fu alla fine del 700 con portato di Rivoluzioni e Terrori.

PAOLO FOX OROSCOPO 2024

[…] Il menagramo Saturno resta nei Pesci e il fortunello Giove passa ai Gemelli... Ma che vorrà dire? Abbiamo compulsato gli almanacchi dei tre re magi dell’astrologia nostrana: Branko (B), Paolo Fox (P) e Simon & The Stars (S). […]

ARIETE SOVRECCITATO

Meno egocentrismo: è la tua personale rivoluzione, ma “i giovani è meglio che migrino all’estero” (B). Pianeti benevoli ti soffiano sul collo, sovreccitandoti, tra passioni e rotture (F), commerci e denari. Serve più oculatezza però nella gestione dei conti. Liberati da vecchi capi e autorità moleste, tipo i genitori se hai dai 47 anni in su (S).

TORO NOTARILE

Stregato dalla luna, dall’oro e dai soldoni, sarai ingordo e spregiudicato (B). Più coraggioso del solito, azzardi e avanzi sul lavoro: la firma potrebbe arrivare anche per contratti amorosi (F). Fatti amico del notaio e taglia con le vecchie conoscenze (S). No, non la zia.

GEMELLI A SANGUE FREDDO

CALENDARIO ASTROLOGICO DI BRANKO 2024

Tutti gli italiani sono del tuo segno perché la Repubblica è natail2 giugno. Non è un complimento (B). Quest’anno hai più pazienza e spiritualità, calma e sangue freddo. E poi cadi sempre in piedi, suvvia, come un italiano vero. In amore, dentro o fuori (F); sul lavoro, smetti di inseguire chimere dette promozioni (S). Ritorni alla fanciullezza e alle coccole, come Proust, ansia e asma comprese (B). Fai bene a conservarti per il principe ranocchio o la regina Margherita, ma smettila col vittimismo, per favore (F). Esci dall’ombra delle fanciulle in fiore, come Proust; respira; affronta i problemi di coppia; dimentica i compromessi almeno il29 febbraio (S).

LEONE DA STAPPARE

Arrivi al 2024 dopo mesi di scarso riconoscimento, amici spariti e uno specchio di rughe inclementi (B). Non può che andare meglio, con un bravo estetista. Datti coraggio sul lavoro per licenziarti o chiedere un aumento, uscire dall’ufficio-zoo e tornare nella savana della palestra (F). Stappa te stesso, non solo lo champagne (S).

PAOLO FOX

VERGINE FOLLETTA

Un altro anno di Saturno contro, che ci vuoi fare? Diligenza, pazienza, resilienza: sii meno precisetta e più folletta (B). Molla le zavorre emotive e le finte responsabilità. Impara a dire “arrangiatevi senza di me” (F). Su su che mancano solo 367 giorni + 1 al 2025 di forza, addominali e grazia (S).

BILANCIA SMUTANDATA

Sei trai favoriti in amore, a patto di lasciarti andare: le mutande (B). Meno compromessi, quieto vivere e condizionamenti per piacere a tutti. Tanto a quello/a lì non piaci (F). Corri come Forrest Gump, fregandotene del giudizio altrui e della tua bellezza riflessa (S).

SCORPIONE AI BAGNI TERMALI

SIMON AND THE STARS - OROSCOPO 2024

Magico e amoroso sarà il tuo 2024, con quale magia o amore non è dato sapere (B), ma insieme studia, prova, sperimenta: il lavoro si è fatto noioso e poco danaroso (F). Elimina i rapporti tossici, i pusher tossici e i grassi cattivi. Rigenerati alle terme, non all’happy hour (S).

SAGITTARIO EROTICO- STOMP

Serve più dinamismo per uscire dal pantano professionale e da certi legami ombelicali con la famiglia d’origine (B). Venere ti rende erotico-stomp, ma solo se sei disposto a cambiare ambiente di flirting: la mensa aziendale, ad esempio (F). Riprenditi la libertà, anche da alcune controversie legali (S).

CAPRICORNO E LA CREMA MANI

Stranamente nostalgico, empatico e morbido, puoi finalmente apprezzare le gioie del colpo di fulmine (B). Sei in pista quest’anno: allenta il senso del dovere e le ore di straordinario (F). Ricordati che non esistono “missioni di vita” e non è salutare, né razionale, vedere nemici e complotti ovunque: “Chi te lo fa fare?”. Goditi un viaggio e una buona crema mani (S).

BRANKO

ACQUARIO GARRULO

I blocchi creativi, lo stallo sentimentale, la noia aziendale stanno per dissolversi: puoi tornare a essere il più garrulo e leggero dello zodiaco (B). Passa in banca, ricontratta mutui e prestiti. In amore, è finita la stagione delle scappatelle: nozze e figli sono da mettere in conto (F), così come l’assottigliamento del girovita (S).

PESCI CON LE PINNE

Messaggi in bottiglia, preghiere esaudite, obiettivi realizzati: peccato solo perle noie in famiglia (B). Devi mettere più impegno ed energie sul lavoro, anche se ti dà molta meno soddisfazione della tua ricca e immaginaria vita emotivo-sentimentale (F). L’ansia resta, ma per nuotare in mare aperto: prepara le pinne e dedicati a costruire un nuovo nido familiare (S).

SIMON AND THE STARS branko SIMON AND THE STARS oroscopo