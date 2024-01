18 gen 2024 12:06

ORRORE SENZA FINE – I MILIZIANI DI HAMAS AVREBBERO CERCATO DI VENDERE PER 10MILA DOLLARI LE TESTE DELLE VITTIME DELLA STRAGE DEL 7 OTTOBRE: SAREBBERO STATI INDIVIDUATI 17 CASI IN CUI I TERRORISTI HANNO GUADAGNATO SUI “TROFEI” DELLA MATTANZA – LO STRAZIO DI DAVID TAHAR CHE HA RITROVATO DOPO DUE MESI E MEZZO LA TESTA DEL FIGLIO 19ENNE: È STATA RECUPERATA DALLE TRUPPE ISRAELIANE IN UNA BORSA STIPATA IN UN FRIGORIFERO DI GAZA E…