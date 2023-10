23 ott 2023 15:25

ORRORI METROPOLITANI – DOPO 47 GIORNI DI AGONIA, È MORTA ANTONELLA IACCARINO, LA 48ENNE DI QUARTO, IN PROVINCIA DI NAPOLI, A CUI IL VICINO DI CASA AVEVA DATO FUOCO, DOPO AVERLA COSPARSA DI BENZINA, IN SEGUITO A UNA LITE PER UN POSTO AUTO CONTESO – LA DONNA, CHE AVEVA RIPORTATO USTIONI SUL 50% DEL CORPO, ERA RICOVERATA DAL 5 SETTEMBRE AL CARDARELLI DI NAPOLI – L'AGGRESSORE, UN 53ENNE CON UNA LUNGA LISTA DI PRECEDENTI PENALI, ORA DOVRÀ RISPONDERE DI OMICIDIO E…