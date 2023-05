18 mag 2023 08:09

GLI ORRORI SI PAGANO - DEUTSCHE BANK SI IMPEGNA A PAGARE 75 MILIONI DI DOLLARI PER PATTEGGIARE UNA PROPOSTA DI CLASS-ACTION: È ACCUSATA DI AVER FACILITATO IL GIRO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE DI JEFFREY EPSTEIN - LA CAUSA È STATA AVVIATA DA UNA DONNA LO SCORSO ANNO A NEW YORK PER CONTO ANCHE DI ALTRE ACCUSATRICI DELL'EX MILIONARIO AMERICANO MORTO SUICIDA IN CARCERE…