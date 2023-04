12 apr 2023 15:52

ORSA RECIDIVA! – L’ANIMALE RESPONSABILE DELL’UCCISIONE DEL RUNNER ANDREA PAPI, IN TRENTINO, È STATO IDENTIFICATO: SI TRATTA DELL'ORSA “JJ4”, E GIÀ A GIUGNO 2020 AVEVA AGGREDITO UN PADRE E UN FIGLIO SUL MONTE PELLER IN TRENTINO, MA NON FU ABBATTUTA – L’ORSA HA 17 ANNI, È NATA IN TRENTINO DA DUE ESEMPLARI SLOVENI, RILASCIATI TRA IL 2000 E IL 2001, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LIFE URSUS”. LA PROVINCIA DI TRENTO AVEVA CHIESTO DI ABBATTERLA, MA…