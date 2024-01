OSCAR PISTORIUS, UNO CHE CADE SEMPRE IN PIEDI - L'EX ATLETA PARALIMPICO SUDAFRICANO, CHE HA AMMAZZATO LA SUA FIDANZATA, DOPO OTTO ANNI IN GALERA FINIRÀ DI SCONTARE LA PENA IN UNA SUPER VILLA A PRETORIA - AVRA’ A DISPOSIZIONE 24 STANZE E UNA PISCINA PRIVATA – PISTORIUS È IN LIBERTÀ VIGILATA FINO AL 2029, DOVRÀ PARTECIPARE A INCONTRI PER SOGGETTI VIOLENTI E SEGUIRE LEZIONI SULLA PARITÀ DI GENERE...

Estratto dell'articolo di Giulia Zonca per “La Stampa”

Adesso è fuori, non come una bandiera al vento: Oscar Pistorius è tornato nella casa di Pretoria dove ha passato l'adolescenza e dove ha vissuto nei mesi dei processi dopo il suo personale massacro di San Valentino. Comunque sia andata in quel giorno del 2013, il bagno di casa era pieno di sangue e la fidanzata Reeva Steenkamp era morta sul pavimento, ammazzata da lui. «Per un attacco di violenza», secondo la condanna che l'ha lasciato in carcere per otto anni e mezzo, fino a ieri, «per errore» secondo la versione che il tribunale non ritiene credibile. Che la legge non considera.

Colpevole, però adesso in libertà vigilata fino al 2029. Parte dell'opinione pubblica lo considera uno scandalo anche se la riduzione della pena dipende dai termini della sentenza e non è legata al fatto che Pistorius non abbia le gambe, amputate quando ancora doveva compiere un anno.

Vivere senza ne ha definito il carattere e il destino. È stato il ragazzo senza paura, l'atleta deciso a rivoltare gli schemi, è stato «Blade runner», un ghepardo su leve artificiali, è stato un prototipo da studiare, un esempio per il mondo paralimpico, l'unica persona priva di gambe a gareggiare alle Olimpiadi, a Londra 2012, nei 400 metri e nella 4x400, gara in cui ha anche vinto un argento (da riserva) ai Mondiali coreani del 2011. [...]

Non proprio, ora l'esistenza riprende da dove l'aveva lasciata, nell'ala chiamata «Oscar's Cottage», dentro la proprietà milionaria dello zio. In totale 24 stanze con piscina, ma i Pistorius erano ricchi prima e lo sono rimasti. Indignarsi per questo è inutile. [...]

La villa, un ex rettorato della chiesa olandese, aveva il filo elettrico intorno anche quando lui era quindicenne: nella Pretoria dell'immediato post-apartheid i bianchi ricchi erano protetti da guardie armate e poco è cambiato. [...] Pare che Pistorius abbia solo chiesto il suo piatto e film preferito, un tempo, quando era atleta, si sarebbe trattato di lasagne e «Full metal jacket», anche se i gusti mutano.

La famiglia Steenkamp non ha espresso risentimento per il rilascio: «Nessuna pena ci riporterà indietro Reeva quindi la nostra condanna è eterna». L'anno scorso, Pistorius si è confrontato con il padre della ragazza, come da protocollo del procedimento sudafricano che antepone alla scarcerazione il tentativo di restaurare il rapporto con la parte lesa. [...]

Dovrà partecipare a degli incontri per soggetti violenti e seguire lezioni sulla parità di genere, ha l'obbligo di firma al commissariato, non può bere e la polizia può controllarlo quanto vuole. [...]

