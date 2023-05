19 mag 2023 14:35

DA UN OSPEDALE ALL'ALTRO - SILVIO BERLUSCONI È STATO DIMESSO DAL SAN RAFFAELE DI MILANO, DOVE ERA RICOVERATO DA 45 GIORNI, PER TORNARE AD ARCORE DOVE E' STATO COSTRUITA UNA MINI-CLINICA ATTREZZATISSIMA, IN MODALITA' SAN RAFFAELE – IL CAV È ENTRATO IN AUTO CON LA “MOGLIE” MARTA FASCINA E HA ALZATO UNA MANO IN SEGNO DI SALUTO – GIORGIA MELONI: “FORZA SILVIO. TI ASPETTIAMO SUL CAMPO PER COMBATTERE INSIEME TANTE BATTAGLIE” - VIDEO!