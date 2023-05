2 mag 2023 18:35

IN OSPEDALE CON L’ELMETTO – A TORINO E IN MOLTE ALTRE CITTÀ D'ITALIA DOMANI I MEDICI SCENDERANNO IN STRADA PER UNA FIACCOLATA PER DENUNCIARE LE CONTINUE AGGRESSIONI SUBITE DA PARTE DEI PAZIENTI O DEI LORO PARENTI – “IL TERRIBILE ASSASSINIO DELLA PSICHIATRA BARBARA CAPOVANI FA EMERGERE ANCORA UNA VOLTA IN MODO DRAMMATICO LE CONDIZIONI DI INSICUREZZA IN CUI OPERANO I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE”