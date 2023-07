GLI OSPEDALI ITALIANI, I NUOVI FIGHT CLUB - A MILANO, UN MEDICO È STATO AGGREDITO DAL FIGLIO DI UNA PAZIENTE DOPO CHE QUEST'ULTIMO AVEVA SCOPERTO CHE LA MAMMA NON POTEVA ESSERE DIMESSA DALL'OSPEDALE - ALLA NOTIZIA CHE LA DONNA NON SAREBBE POTUTA TORNARE A CASA, L'UOMO, IN CURA PRESSO PER DISTURBI DEL COMPORTAMENTO, HA PRIMA SFERRATO UN CAZZOTTO AL DOTTORE POI GLI È SALTATO SOPRA CON TUTTO IL PESO, FRANTUMANDOGLI IL FEMORE IN TRE PUNTI…

Estratto dell'articolo di Marta Bravi per “Il Giornale”

aggressione personale sanitario 2

È stato operato e sta bene il medico del Policlinico di Milano aggredito mercoledì dal figlio di una paziente, che gli ha spaccato il femore in tre punti. […] Succede che mercoledì nel primo pomeriggio un uomo si presenti in un reparto del centrale ospedale milanese per andare a trovare la madre ricoverata. Alla notizia che la donna non sarebbe potuta tornare a casa perché aveva bisogno di assistenza ospedaliera, avrebbe dato in escandescenze.

aggressione personale sanitario 1

Viene chiamato per calmare l’uomo, un 56enne italiano che si scoprirà essere invalido al 100 per cento e in cura presso il Cps di Monza per disturbi del comportamento, il dottore della direzione medica di presidio, figura formata anche per le relazioni con i famigliari, per illustrare la situazione. Il medico, dunque, spiega al figlio i motivi della decisione del collega che ha la paziente in carico, che la donna non può ancora essere dimessa. Ma a un certo punto, i toni si accendono, l’uomo si infervora e comincia ad alzare la voce e ad aggredire verbalmente il dottore.

medico aggredito

[…] La rabbia prende il sopravvento e all’improvviso l’uomo atterra il medico con un pugno, poi gli salta sopra con tutto il peso frantumandogli il femore in tre punti. A quel punto il personale sanitario del reparto interviene per fermare l’uomo […]Vengono chiamati anche i carabinieri, che lo bloccano. Nella mattinata di ieri erano state avviate le procedure per l’applicazione del Tso e, d’intesa con la Procura, la valutazione dell’applicazione di idonee misure cautelari e di sicurezza.

aggressione personale sanitario 5

[…]Secondo la Fp Cgil di Milano in media ogni anno in Italia si registrano 1.200 aggressioni ai danni di personale sanitario. […]

