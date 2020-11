11 nov 2020 20:30

GLI OSPEDALI STANNO PER SCOPPIARE: LA PERCENTUALE DI LETTI OCCUPATI DA PAZIENTI COVID NON GRAVI È DEL 51%, DEL 36% PER QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA IN TUTTA ITALIA, MA IN ALCUNE ZONE SIAMO BEN OLTRE IL 90% DI OCCUPAZIONE (BOLZANO E PIEMONTE) – LA SOGLIA MINIMA DI GRAVITÀ FISSATA DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ È GIÀ AMPIAMENTE SUPERATA E NEI PROSSIMI GIORNI LA SITUAZIONE NON POTRÀ CHE PEGGIORARE