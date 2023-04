OSTELLO? NO, BORDELLO! – A ROMA, VICINO LA STAZIONE TERMINI, SCOPERTI QUATTRO B&B CHE IN REALTA’ ERANO CASE DEL PIACERE DOVE “ESERCITAVANO” ALCUNE PROSTITUTE BRASILIANE - GLI APPUNTAMENTI VENIVANO PRESI ONLINE SUI TANTI SITI DI INCONTRI E NEI LOCALI DELLA ZONA: LE RAGAZZE ADESCAVANO I LORO CLIENTI NEI BAR PER POI FARLI SALIRE IN CAMERA - IN UN B&B DEL GENERE, A NOVEMBRE SCORSO, SI RIFUGIO' GIANDAVIDE DE PAU DOPO L'OMICIDIO DI TRE PROSTITUTE...

Estratto dell’articolo di Federica Pozzi per “il Messaggero”

Adesso per i gestori di monovani e stanze, utilizzati dalle prostitute si mette male. Per quattro titolari di B&B nei pressi della stazione Termini la procura ha chiesto giudizio.

Gli appartamenti, che all'apparenza erano strutture ricettive, sembra che invece abbiano ospitato per diverso tempo ragazze brasiliane che si prostituivano. E così sotto accusa sono finiti alcuni gestori degli appartamenti della palazzina che si trova in via Sicilia 153, alle spalle della stazione ferroviaria. […]

"La Maison Coquette", "La casa di Maurizio", "Vidra" e "Salotto Ludovisi".Sono i nomi degli appartamenti, riconducibili agli imputati e nei quali abitualmente avveniva il via vai di clienti che in molti facevano finta di non vedere. […] Gli appuntamenti venivano presi online sui tanti siti di incontri e talvolta anche nei locali circostanti.

Le ragazze, arrivate in Italia dal Brasile, adescavano i loro clienti nei bar per poi farli salire su nelle stanze dei B&B. Ma la zona limitrofa alla stazione Termini non è nuova allo sfruttamento della prostituzione. Solo pochi mesi fa, a novembre 2022, era finito a processo per sfruttamento della prostituzione ed esercizio di una casa di prostituzione un 37enne romeno che costringeva la moglie a prostituirsi in un bed and breakfast in via Giolitti. […] In un B&B di via Milazzo, a novembre, dopo gli omicidi di tre prostitute, si è rifugiato Giandavide De Pau. Era in compagni di una escort cubana, diventata poi testimone chiave del processo, perché a lei l'uomo avrebbe confidato gli omicidi.