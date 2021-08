MAGARI COL QUINTO VACCINO GLI SCETTICI SI CONVINCONO - DOPO PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA E JOHNSON & JOHNSON, A FINE ESTATE POTREBBE ESSERE AUTORIZZATO IN EUROPA NOVAVAX, PRODOTTO DAGLI AMERICANI: È A BASE DI PROTEINE RICOMBINANTI E NON COME QUELLI ATTUALMENTE IN COMMERCIO, CHE SONO A VETTORE VIRALE, A MRNA E A VIRUS INATTIVATO - QUESTA TIPOLOGIA DI VACCINI NON HA EFFETTI COLLATERALI DI RILIEVO E CURA EPATITE B, IL MENINGOCOCCO B, L’HERPES ZOSTER E L’HPV… (BASTERÀ AI NO VAX?)