UN SACCO CHIELLO! IL CAPITANO DELLA JUVENTUS STA ACCELERANDO I TEMPI DEL RIENTRO: VUOLE (E DOVREBBE) TORNARE IN CAMPO NELLA SECONDA METÀ DI FEBBRAIO PER LA CHAMPIONS - PER SARRI SAREBBE UNA BOCCATA D’OSSIGENO DOPO LA BATOSTA IN SUPERCOPPA: CHIELLINI È ESSENZIALE PER ALZARE IL BARICENTRO E AIUTARE IL CENTROCAMPO TROPPO FRIABILE – KULUSEVSKI A DISPOSIZIONE SOLO DA LUGLIO…