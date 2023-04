OTELLO IN SALSA SICULA! UN 55ENNE DELLA PROVINCIA DI CATANIA GELOSO DELLA EX LE DÀ FUOCO AI VESTITI, POI PUBBLICA IL VIDEO IN CUI I DUE FANNO SESSO – L’UOMO ERA TALMENTE OSSESSIONATO DA SFONDARE I FINESTRINI DELL'AUTO DELLA SUOCERA, PICCHIARE LA DONNA CONTINUAMENTE ARRIVANDO A PUBBLICARE IN RETE UN VIDEO HOT – ECCO COME E’ FINITA

Geloso della ex le dà fuoco ai vestiti. Poi pubblica il video in Rete in cui fanno sesso. L’uomo, 55 anni, ora è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, diffusione di immagini a sfondo sessuale e incendio in abitazione. E’ stato fermato dai Carabinieri di Militello (provincia di Catania) dopo essere stato denunciato dalla sua ex, una donna di 47 anni.

Il 55enne era geloso in modo ossessivo. In Rete ha pubblicato un video che li ritraeva durante un rapporto sessuale. Prima di farlo aveva telefonato alla donna per dirglielo. Poi avrebbe danneggiato l’auto della suocera sfondandole il parabrezza ed anche i finestrini.

Dopo varie minacce di darle fuoco si è introdotto nella casa di lei e, dopo aver svuotato l’armadio sul letto, ha bruciato i vestiti. In difesa della donna i carabinieri erano già intervenuti, perché in passato si era rifugiata in un bar per sfuggire alle minacce di morte. L’uomo picchiava la donna che in un caso era finita in ospedale ricevendo una prognosi di 6 giorni. L’uomo ora è agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. In passato aveva ricevuto anche un formale (quanto inutile) ammonimento del questore.

