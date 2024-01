IL 7 OTTOBRE, ISRAELE HA PAGATO LA SUA ARROGANZA – UN DOCUMENTO DELL’AUTUNNO 2022, REDATTO DALL’INTELLIGENCE MILITARE DELLO STATO EBRAICO, DESCRIVEVA CON DOVIZIA DI PARTICOLARI L’ATTACCO SFERRATO DA HAMAS. IL DOSSIER ERA INTITOLATO “LA MINACCIA DI UNA INCURSIONE DI HAMAS DALLA STRISCIA DI GAZA”, CONTENEVA GRAFICI E UNA PRECISA “PREVISIONE” DI QUELLO CHE SAREBBE POI ACCADUTO. MA I VERTICI DEL GOVERNO ISRAELIANO NON CI HANNO CREDUTO (PENSAVANO DI ESSERE INATTACCABILI)

Tv Israele, testo intelligence del 2022 descrisse attacco 7/10

BA-HAMAS - MEME BY EMILIANO CARLI

(ANSA) - La esatta dinamica dell'attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre era descritta, con dovizia di dettagli, in un documento 'Top secret' dell'intelligence militare redatto nell'autunno del 2022 nella 'Divisione Gaza' dell'esercito.

Lo ha rivelato ieri il programma di inchieste giornalistiche 'Uvdà' della tv israeliana Canale 12, che e' riuscita ad ottenere una copia di quel testo ma non e' riuscita a sapere come mai i comandanti dell'esercito non l'avessero preso nella dovuta considerazione. Il documento e' intitolato: ''La minaccia di una incursione di Hamas dalla striscia di Gaza''.

Conteneva grafici, con la disposizione delle forze militari di Hamas, con i nomi dei comandanti e anche con la descrizione precisa della 'Nukhba', la unita' di elite di Hamas. Obiettivo di quell'attacco, si precisava nel testo, era ''la penetrazione in territorio israeliano, l'attacco di militari e di civili, la loro uccisione, nonche' lo sforzo di catturare ostaggi vivi o anche i loro corpi''.

attacco di hamas in israele 1

Nel documento presentato da 'Uvdà' era menzionata inoltre la possibilita' che Hamas avrebbe cercato di 'addormentare' gli israeliani mantenendo un periodo di calma e che avrebbe poi sferrato un attacco improvviso nel momento in cui avesse notato che la dislocazione di forze regolari al confine si era ridotta in maniera sensibile. ''Come e' appunto avvenuto il 7 ottobre'', ha commentato la emittente.

