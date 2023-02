OZZY OSBOURNE STA MALE E ANNUNCIA IL RITIRO DAL TOUR EUROPEO CON I JUDAS PRIEST - IL CANTANTE, CHE DA ANNI SOFFRE DEL MORBO DI PARKINSON, HA COMUNICATO LA SUA DECISIONE SUI SOCIAL: "NON AVREI MAI IMMAGINATO CHE I MIEI GIORNI IN TOURNÉE SAREBBERO FINITI IN QUESTO MODO…"

Estratto da www.corriere.it

ozzy osbourne

Ozzy Osbourne […] si è ritirato dal tour per motivi di salute. La rock star lo ha annunciato ieri, martedì, in una dichiarazione in merito alla cancellazione del suo tour europeo con i Judas Priest […]: «Non avrei mai immaginato che i miei giorni in tournée sarebbero finiti in questo modo», scrive Osbourne parlando della sua malattia.

[…] Negli ultimi anni il cantante è stato afflitto da molteplici problemi di salute, che hanno causato il rinvio o la cancellazione di diverse date del tour, ma in precedenza non aveva mai rilasciato una dichiarazione definitiva. Osbourne soffre del morbo di Parkinson, che gli è stato diagnosticato nel 2003, ma il cantante ha reso nota la notizia solo nel gennaio 2020: […]

