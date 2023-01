27 gen 2023 19:25

UN P-ORCO DENTRO CASA – UNA 14ENNE DI ORIGINE SENEGALESE, RESIDENTE A SAN GIOVANNI IN PERSICETO, VICINO BOLOGNA, HA CONFIDATO A UNA COMPAGNA DI SCUOLA DI ESSERE COSTRETTA AD AVERE RAPPORTI SESSUALI COL PADRE CHE È STATO ARRESTATO E ORA DOVRÀ RISPONDERE DI VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA - LA RAGAZZINA È STATA PORTATA IN UNA COMUNITÀ DI RECUPERO PER VITTIME DI ABUSI