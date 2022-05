LA PACCHIA E' FINITA: NETFLIX VUOLE FAR SGANCIARE PIÙ SOLDI A CHI CONDIVIDE L’ABBONAMENTO – IL GIGANTE DELLO STREAMING, ALLE PRESE CON UN’EMORRAGIA DI UTENTI, CORRE AI RIPARI CON UNA DOPPIA MOSSA: DA UNA PARTE VUOLE IMPORRE PREZZI PIÙ ALTI A CHI CONDIVIDE IL PROPRIO ACCOUNT. DALL’ALTRO È PRONTO A INTRODURRE UN PIANO SUPER ECONOMICO CHE, PERÒ, INCLUDE LA PUBBLICITÀ – L’OPERAZIONE DOVREBBE ESSERE COMPLETATA ENTRO IL 2022 E…

Netflix sta pensando ad un abbonamento supereconomico che però include le pubblicità. In una nota della dirigenza, come riportato dal New York Times, si rivela che entro il 2022 sarà adottato il nuovo piano con la pubblicità e, al tempo stesso, sarà cancellata la possibilità di condividere le password per più profili. Un modo, forse, per cambiare il trend negativo dei primi tre mesi dell’anno che hanno visto la perdita di 200mila abbonati alla piattaforma streaming.

Netflix, quando sarà disponibile l’abbonamento con la pubblicità

Reed Hastings, co-amministratore delegato di Netflix, aveva detto agli investitori che la società avrebbe esaminato la possibilità di introdurre un abbonamento supportato dalla pubblicità entro i prossimi due anni. Le fonti ufficiali non hanno però voluto lasciare dichiarazioni. L’idea di introdurre la pubblicità è però esplicitata anche dalle contromisure dei competitor: “Tutte le principali società di streaming, esclusa Apple, hanno o hanno annunciato un servizio supportato dalla pubblicità”, si legge nella nota. “Per una buona ragione, le persone vogliono opzioni a basso prezzo.”

Prezzi più alti per chi condivide l’abbonamento

Il mese scorso Netflix ha annunciato prezzi più alti per chi condivide il proprio account con più persone: “Se hai una sorella che vive in un’altra città e vuoi condividere Netflix con lei, puoi farlo” ha detto Greg Peters, COO di Netflix, “però ti chiederemo di pagare un po’ di più per poterlo fare”.

