PACCO BOMBA? NO, BOMBA SUL PACCO! - IN SALENTO UN 22ENNE SI E' VISTO AMPUTARE L'AUGELLO PERCHE' UN PETARDO GLI E' ESPLOSO TRA LE GAMBE - QUANDO IL PISCHELLO SI È PRESENTATO IN OSPEDALE, A LECCE, ERA IN CONDIZIONI CRITICHE, I MEDICI NON HANNO POTUTO FARE ALTRO CHE ASPORTARE LE PUDENDA – IL GIOVANE HA RIPORTATO DANNI ANCHE ALLE GAMBE E…