Mancano meno di tre settimane al 6 maggio, giorno dell'incoronazione di re Carlo III, e a Londra se ne sentono di tutti i colori. Ecco un riassunto per restare aggiornati.

CARLO PERDONA Carlo vuole approfittare del giorno più importante della sua vita per riportare la serenità in famiglia. Ha avuto lunghi colloqui di pace con Harry prima che lui si decidesse ad accettare l'invito alla cerimonia, ma una riconciliazione vera e propria sembra lontana. Carlo vuole ricucire anche con il fratello Andrea, finito in un cono d'ombra per lo scandalo Epstein. Ma anche qui la strada è in salita. Dicono che Andrea abbia rifiutato di lasciare il lussuoso Royal Lodge disubbidendo al Re, e forse bisognerà chiamare le guardie per uno sfratto forzato.

LA REGINA Camilla, ha notato il Sunday Times, è più tosta e meno arrendevole di quel che sembra. Si dice che sia stata lei a chiedere di far scomparire la parola "consorte" dopo il titolo di Regina nell'invito all'incoronazione.

[…] Difficile che la nuova regina incontri Harry, salvo per dirgli quello che pensa di lui dopo che l'ha definita la strega cattiva.

HARRY Ha discusso per settimane con il padre e con i funzionari del Palazzo su dove li avrebbero messi a sedere se fosse venuto con Meghan. È stato questo, dicono fonti ben informate, il vero oggetto del contendere. La duchessa di Sussex ama stare alla luce dei riflettori, non nel terzo o quarto banco dell'Abbazia di Westminster. Dietro a William e Kate poi, non se ne parlava proprio. Negato persino il balcone di Buckingham Palace, Harry ha dovuto lasciare la moglie a casa. Dicono che arriverà imbronciato la sera prima e partirà ingrugnito subito dopo la cerimonia.

KATE E WILLIAM Hanno entrambi tirato un sospiro di sollievo quando hanno saputo che Meghan sarebbe rimasta a casa. Non si sarebbe parlato che di lei, delle occhiate che si lanciavano, della pace tra fratelli e cognate che non arrivava. William, nonostante gli appelli del padre, non ha nessuna intenzione di incontrare Harry dopo quello che ha letto su "Spare". Si è pure saputo che Kate è arrabbiata perché le è stato impedito di andare al capezzale di Elisabetta in Scozia solo per poter dire a Meghan che, siccome Kate restava a Londra, doveva restarci anche lei.

MEGHAN […] Ufficialmente starà a Los Angeles per festeggiare Archie, che compie 4 anni proprio il 6 maggio. In realtà, raccontano le malelingue, chiedeva un posto in prima fila e un ruolo per i figli nella cerimonia, entrambi negati. […]

