20 feb 2023 09:39

LA PACE SI AVVI-CINA? – WANG YI, CAPO DELLA DIPLOMAZIA DEL PARTITO COMUNISTA CINESE, È ARRIVATO A MOSCA PER ABBOZZARE UN PIANO DI PACE PER L’UCRAINA – DOPO L’INCONTRO CON IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO, ANTONY BLINKEN, I CINESI PROVANO AD ACCELERARE IL NEGOZIATO TAGLIANDO FUORI ZELENSKY. CHE È INCAZZATO PER ESSERE STATO ISOLATO…