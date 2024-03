I MESSAGGI IN CODICE DELLA MELONI – NELL’INTERVISTA-MONOLOGO AD "AGORÀ", LA SORA GIORGIA È STATA COSTRETTA A METTERE LE MANI AVANTI DI FRONTE AI SONDAGGI CHE DANNO FDI IN CALO: “L’OBIETTIVO PER LE EUROPEE? CONFERMARE I VOTI DI SETTEMBRE 2022” (26%) – LA “MIRACOLATA DER COLLE OPPIO” HA RINCULATO DI BRUTTO ANCHE SUL PREMIERATO. E HA INVIATO UN "PIZZINO" INDIRETTO AL SUO CAGACAZZO NUMERO UNO, MATTEO SALVINI, INVITANDOLO AD ABBASSARE LA CRESTA ("SE NON AVESSI PIU IL CONSENSO, NON STO QUA A SOPRAVVIVERE"). RISULTATO? NON SI È PRESENTATO IN SENATO PER LE COMUNICAZIONI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO – L’ULTIMATUM DEGLI EUROPOTERI SUL MES: LA DUCETTA SARÀ COSTRETTA A TORNARE IN PARLAMENTO E RATIFICARE IL FONDO SALVA STATI…