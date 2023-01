"C'È STATO UN ERRORE MOLTO GRAVE" – IL MONZA FERMA L'INTER 2-2: INZAGHI SI INCAZZA PER IL FISCHIO AD MINCHIAM DELL’ARBITRO SACCHI (SARA’ SOSPESO) CHE HA ANNULLATO AD ACERBI IL GOL DELL’1-3 PER UN FALLO IN AREA DI GAGLIARDINI - "SIAMO STATI FORTEMENTE PENALIZZATI, MI VIENE DIFFICILE ANALIZZARE LA PARTITA. NON SI PUÒ DOPO CINQUE ANNI DI VAR" – IL VIDEO DELL’ESULTANZA DEL "CONDOR" GALLIANI CHE IMPAZZISCE DI GIOIA AL PAREGGIO DEL MONZA