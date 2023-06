12 giu 2023 17:19

IL PADRE DELLA BAMBINA SPARITA SABATO A FIRENZE, DETENUTO IN CARCERE, HA INGERITO DEL DETERSIVO – IL 27ENNE, CHE STA SCONTANDO UNA PENA PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO, È STATO RICOVERTATO IN OSPEDALE, PER POI ESSERE RIPORTATO IN CELLA – SI È TRATTATO DI UN TENTATIVO DI SUICIDIO O DI UN ATTO DI AUTOLESIONISMO SEGUITO ALLA NOTIZIA DELLA SCOMPARSA DI KATA, LA FIGLIA DI 5 ANNI – ORA L’UOMO È CONTROLLATO A VISTA...