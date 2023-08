13 ago 2023 19:10

PADRE GEORG NESSUNO LO VUOLE – LA PRESENZA DELL’EX SEGRETARIO DI BENEDETTO XVI, SPEDITO A FRIBURGO DA BERGOGLIO, PREOCCUPA IL MOVIMENTO CRISTIANO LOCALE “MARIA 2.0” CHE SOSTIENE I DIRITTI DELLE DONNE: “È UN UOMO IN CARRIERA, UN UOMO DI POTERE. DAL MOMENTO CHE NON SIAMO D'ACCORDO CON LE SUE OPINIONI RELIGIOSE FONDAMENTALI, VEDIAMO LA SUA PRESENZA CON PREOCCUPAZIONE” – LUI, IN ATTESA DI UN NUOVO INCARICO, PROVA A SCHERZARE: "STO CERCANDO LAVORO…”