PADRE NOSTRO? SICURAMENTE, PADRE SUO! – VICINO AL LAGO DI GARDA UN SACERDOTE DI 47 ANNI HA MESSO INCINTA UNA DONNA DI ORIGINI STRANIERE MA NON HA RICONOSCIUTO LA FIGLIA. ORA IL PRELATO È STATO CONDANNATO E SARÀ COSTRETTO A FARLO – L’UOMO AVEVA CONFESSATO AI SUOI SUPERIORI DI ESSERE CADUTO IN TENTAZIONE MA NON ERA STATO CACCIATO DALLA CHIESA – IL PRETE SI ERA PRESO LE SUE RESPONSABILITÀ AIUTANDO ECONOMICAMENTE OGNI MESE LA MAMMA CON CUI AVEVA CONSUMATO LA PASSIONE TRA IL 2015 E IL 2017...

Estratto dell’articolo di Paolo Cittadini per www.bresciaoggi.it

I PRETI E IL SESSO

Sacerdote 47enne condannato in sede civile al risarcimento: non aveva mai negato di essere il papà della piccola, ma non aveva voluto riconoscerla Per il gip che, nel luglio di due anni fa, aveva accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Verona, non poteva essere «costretto» ad essere padre in quanto sacerdote.

Una valutazione che però la Sezione civile dello stesso tribunale scaligero ha ribaltato condannando il religioso al riconoscimento coattivo della bambina nata dalla relazione tra il religioso, 47enne e che ora esercita il sacerdozio in Friuli dove era stato trasferito dal comune provincia di veronese in cui era parroco, e una donna di un paio di anni più giovane e residente sul Garda con cui aveva avuto una relazione (sentimentale, ma non solo) dalla quale era nata una bambina venuta alla luce a Brescia all’inizio del 2017.

I PRETI E IL SESSO

Secondo il tribunale civile, a cui la donna si era rivolta, infatti prima della condizione di religioso del parroco viene l’interesse per il bene del soggetto «più debole», la minore. Da qui la decisione di condannare il sacerdote al riconoscimento della figlia, con ovviamente la registrazione all’anagrafe, oltre al versamento alla donna, di origine straniera e assistita dall’avvocato bresciano Corrado Voltolini, di circa 10 mila euro […]

La storia amorosa tra il parroco e la donna era iniziata nel 2015 in un Comune sulla sponda veronese del lago di Garda. Il rapporto sentimentale era durato un paio di anni e all'inizio del 2017, a Brescia, era nata la bambina. […]

PRETI SESSO DONNE

Dopo cinque settimane, così ha spiegato ai giudici la quarantenne, il sacerdote le avrebbe «abbandonate» pur versando mensilmente una somma economica come «alimenti». Il sacerdote nel 2017, all’indomani della nascita della piccola, aveva confessato il «segreto» ai propri superiori che dopo «un percorso di presa di coscienza e auto esame» lo avevano autorizzato a proseguire nel suo ministero limitandosi a trasferirlo dalla provincia di Verona. […]