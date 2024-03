UN PAESE SUL BINARIO MORTO - L'ITALIA È TRA GLI ULTIMI IN TUTTA EUROPA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE SU FERRO: LA LUNGHEZZA DELLE LINEE DI METROPOLITANE SI FERMA A POCO MENO DI 256 CHILOMETRI, INFERIORE PERSINO A QUELLA DI CITTÀ COME MADRID E PARIGI - ROMA È TRA LE PEGGIORI IN EUROPA IN TERMINI DI DOTAZIONE DI BINARI DI METRO - E DI RIFLESSO SIAMO IL PAESE EUROPEO CON IL PARCO AUTO PIU' GRANDE: 666 MACCHINE PER OGNI MILLE ABITANTI, 30% IN PIÙ RISPETTO ALLA MEDIA DI FRANCIA, GERMANIA E SPAGNA…

1. ITALIA MAGLIA NERA IN UE PER METRO, TRAM, TRENI SUBURBANI LEGAMBIENTE, MANCANO INFRASTRUTTURE; CITTÀ CON TRAFFICO E SMOG

METRO LINEA B ROMA

(ANSA) - Maglia nera all'Italia per la mobilità sostenibile su ferro, ovvero metropolitane, tranvie e ferrovie suburbane: se paragonata con Regno Unito, Germania e Spagna, la Penisola non regge il confronto e si piazza ultima. A fare il punto, è il report "Pendolaria-Speciale aree urbane" di Legambiente diffuso nell'ambito della campagna Clean Cities. A pesare, in primis, la carenza di infrastrutture e quindi le città italiane sono sempre più sotto scacco di traffico e smog.

ATM TRAM

Roma risulta tra le città europee peggiori in termini di dotazioni di binari e metro. I dati parlano chiaro, dice Legambiente: in Italia la lunghezza totale delle linee di metropolitane si ferma a poco meno di 256 chilometri, ben lontano dai valori di Regno Unito (680,4 km), Germania (656,5) e Spagna (615,6). Il totale delle linee metropolitane nella nostra Penisola è inferiore, o paragonabile a quello di singole città europee come Madrid (291,3) o Parigi (225,2). Riguardo le tranvie, in Italia ci sono 397,4 chilometri assai lontani dagli 875 della Francia e soprattutto dai 2.042,9 della Germania.

tram roma 1

Analoga situazione per le ferrovie suburbane, quelle prese ogni giorno da tanti pendolari, dove l'Italia è dotata di una rete totale di 740,6 chilometri mentre sono 2.041,3 quelli della Germania, 1.817,3 nel Regno Unito e 1.442,7 in Spagna. Tra le città, Roma è tra le peggiori in Europa in termini di dotazione di binari di metro: 1,43 chilometri ogni 100mila abitanti, rispetto ad altre capitali quali Londra (4,93), Madrid (4,48), Berlino (4,28). Sul fronte investimenti su ferro, il rapporto evidenzia che l'Italia ha fatto ben poco preferendo quello su gomma.

tram napoli

Nel 2023, ricorda Legambiente, non è stato inaugurato nemmeno un chilometro di nuove tranvie, mentre l'unica aggiunta alla voce metropolitane riguarda l'apertura di un nuovo tratto della M4 a Milano. E se si guarda indietro negli anni, dal 2016 al 2023 sono stati realizzati appena 11 chilometri di tranvie e 14,2 di metropolitane, con una media annua rispettivamente di 1,375 chilometri e 1,775 chilometri, ben lontani da quanto sarebbe necessario per recuperare la distanza dalle dotazioni medie europee.

metro c roma 1

2. L'ITALIA HA IL PARCO AUTO TRA I PIÙ GRANDI D'EUROPA. LEGAMBIENTE, IL 30% IN PIÙ RISPETTO A FRANCIA, GERMANIA E SPAGNA

(ANSA) - L'Italia si conferma la nazione europea più legata all'utilizzo dell'auto, con un parco vetture tra i più grandi del vecchio continente: 666 auto ogni mille abitanti, il 30% in più rispetto alla media di Francia, Germania e Spagna. Lo afferma Legambiente nel rapporto "Pendolaria-Speciale aree urbane" in cui spiega che a pesare su questa scelta è la mancanza di interconnessioni tra le varie linee di trasporto di massa, di Tpl (trasporto pubblico locale) e di mobilità dolce, di integrazione delle stazioni con il tessuto urbano pedonabile e ciclabile.

automobilista 2

"Un immobilismo quello delle città italiane, sempre più fragili e vulnerabili a causa della crisi climatica, che racconta anche quanto si stia investendo poco nei trasporti", osserva Legambiente spiegando che dal 2010 al 2023 sono 182 gli eventi meteo estremi che hanno avuto, ad esempio, impatti sui servizi ferroviari con rallentamenti o interruzioni causati non solo da piogge intense e allagamenti; frane dovute a intense precipitazioni, ma anche da temperature record e forti raffiche di vento.

Le regioni più colpite: Lazio (37), Lombardia (25) e Campania (17). L'associazione ambientalista ricorda che "l'ultima legge di bilancio per la prima volta dal 2017 non prevede fondi né per il trasporto rapido di massa, il cui fondo è stato definanziato, né per la ciclabilità e la mobilità dolce". Per Legambiente, sono necessari maggiori investimenti per le aree metropolitane per sciogliere i nodi irrisolti della mobilità e dell'inquinamento.

automobilista 1

Al Governo Meloni l'associazione ambientalista chiede di "avviare una stagione di politiche per la rigenerazione urbana, a partire da una maggiore cura e potenziamento del trasporto sul ferro, il miglioramento del servizio lungo le linee esistenti, più sharing mobility e mobilità elettrica, insieme all'attuazione di azioni di adattamento delle infrastrutture agli eventi meteo estremi, in modo da ripensare l'uso di strade, piazze e spazi pubblici adattandoli in funzione delle persone e non delle auto".

tram atac 4 TRAM FIRENZE tram roma metro c roma 2 metro c roma autobus pieni a roma metro c roma 3 linea 1 metropolitana di napoli 2 linea 1 metropolitana di napoli 3 tram atac 1