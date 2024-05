PAESE CHE VAI, ALLOCCO CHE TROVI – UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA DIMOSTRA CHE LA DIFFUSIONE DI FAKE NEWS IN EUROPA DIPENDE MOLTO DAL PAESE, CON NOTEVOLI DIFFERENZE TRA GLI STATI – L’ITALIA È IL PRIMO TRA I PRINCIPALI PAESI DEL VECCHIO CONTINENTE PER L’USO DI FONTI POCO SICURE SULLA BREXIT, MENTRE REGISTRA LA PERCENTUALE PIU' BASSA DI "RETWEET" DI NOTIZIE FALSE SUL COVID – IL PAESE PIU’ SUSCETTIBILE ALLA DISINFORMAZIONE È...

(ANSA) - In Europa, la diffusione di fake news che causano disinformazione dipende in maniera significativa dall'argomento in questione, ma anche dal Paese, con notevoli differenze tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito: lo ha scoperto lo studio dell'Università Ca' Foscari di Venezia pubblicato sulla rivista Plos One, che ha analizzato l'attività tra 2019 e 2021 sull'allora Twitter, focalizzandosi su temi come il Coronavirus, i vaccini anti-Covid e la Brexit.

I risultati indicano che nel nostro Paese la disinformazione riguarda meno che in altri Covid e Coronavirus, ma è più problematica per temi come la Brexit: ciò sottolinea come le iniziative messe in atto per contrastare questi fenomeni debbano tener conto dei diversi contesti e fattori culturali se vogliono essere davvero efficaci.

"I dati indicano che la maggior parte delle persone utilizza solo fonti considerate affidabili", dice all'ANSA Alessandro Galeazzi, co-autore insieme ad Anees Baqir dello studio coordinato da Fabiana Zollo, "una cosa abbastanza comune su tutti i social anche perché le fonti affidabili, per fortuna, sono di più di quelle inaffidabili, mentre una piccola parte si basa soltanto su fonti inaffidabili: le persone stanno solitamente o da una parte o dall'altra, la via di mezzo è più rara".

Le fonti di notizie sono state classificate come affidabili o meno in base al punteggio di NewsGuard, strumento che valuta l'affidabilità delle testate giornalistiche. Nel complesso, la Germania è risultato il paese con il rapporto più alto tra retweet di notizie inaffidabili e attendibili, seguita dalla Francia e poi da Italia e Regno Unito. Guardando nel dettaglio i vari argomenti, l'Italia ha registrato la percentuale più bassa di retweet di notizie discutibili sul tema del Coronavirus, ma è invece al primo posto per l'uso di fonti poco sicure sulla Brexit.

"L'idea è che contesti diversi possono reagire allo stesso intervento in materia di disinformazione in modi diversi, per ragioni culturali, sociali", afferma Galeazzi. "Dunque, i tentativi di coordinazione europea per arginare la disinformazione dovrebbero tener conto del fatto che ci sono diversi contesti culturali - conclude il ricercatore - ed essere coerenti con questo fatto".

