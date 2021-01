PAESE CHE VAI, AZZARDO CHE TROVI – L’OSSESSIONE DA 200 MILIARDI DI DOLLARI DEI GIAPPONESI PER IL PACHINKO, IL FLIPPER VERTICALE CHE POPOLA OLTRE 10MILE SALE GIOCO DEL PAESE DOVE IL GIOCO D’AZZARDO È SOSTANZIALMENTE VIETATO – MA ALLORA COME FANNO A RIMANERE APERTE? IL TRUCCHETTO È SEMPLICE: SI VINCONO OGGETTI CHE, PERÒ, POSSONO ESSERE CONVERTITI IN SOLDI - QUESTO CAMBIO DI DENARO PRIMA ERA CONTROLLATO DALLA MAFIA GIAPPONESE YAKUZA , MA… - VIDEO

Tara Francis Chan per "it.businessinsider.com"

pachinko 11

Ogni anno, i giocatori d’azzardo giapponesi spendono 200 miliardi di dollari (171 miliardi di euro) in slot machine simili a dei flipper verticali chiamate pachinko.

Questa spesa è 30 volte superiore alle entrate annuali del gioco d’azzardo di Las Vegas, il doppio del potenziale d’esportazione dell’industria automobilistica giapponese e più dell’intero Pil della Nuova Zelanda.

In tutto il paese 10.600 sale gioco di pachinko attirano i giocatori con file e file di macchine colorate e lampeggianti. L’obiettivo è quello di far cadere il maggior numero possibile di sfere d’acciaio in una buca centrale facendo girare una singola ruota che controlla il modo in cui le sfere vengono sparate nella macchina, prima di rimbalzare contro i perni che la casa riconfigura regolarmente per assicurarsi che la sfera finisca sempre nella parte alta del flipper.

pachinko 12

Ma nonostante la loro popolarità, le sale pachinko operano in uno spazio non del tutto legale. Il gioco d’azzardo è stato per lo più bandito in Giappone con le sole eccezioni per le scommesse sulle corse dei cavalli e alcune gare automobilistiche.

Min Jin Lee, l’autore di un libro di fantascienza ambientato in Giappone chiamato “Pachinko”, ha detto a Business Insider che le sale di pachinko usano una scappatoia avendo un passaggio intermedio tra la vittoria di sfere e la loro successiva conversione in denaro.

pachinko 13

“Ogni singola sfera equivale a una certa quantità di punti e quei punti vengono riscattati al contatore dei premi. Diciamo che puoi ottenere una saponetta o una borsa Hermes, a seconda di quanto vinci. Ma magari non vuoi avere 10 borse di Hermes o 100 saponette, quindi prendi le tue vincite e le converti in una somma in contanti “, ha detto Lee.

Questo cambio di denaro prima era controllato dalla mafia giapponese yakuza, ma questo è cambiato in buona parte dei casi e Lee sostiene che in molti posti ora erigono una parete di vetro tra il banco dei premi e il cassiere.

pachinko 14

“Prendi le tue vincite che vengono convertite in, mettiamo, un disco di plastica e all’interno ci sarà una quantità effettiva di oro o argento, quindi la cosa ha un valore di mercato in sé ma poi quella cosa, il piccolo chip o il disco, viene convertito in contanti alla cassa”, ha spiegato Lee.

I giapponesi coreani controllano il business del pachinko

Quasi la metà di tutto il tempo libero in Giappone viene speso nelle sale di pachinko e l’industria assume più persone delle 10 principali case automobilistiche del paese.

pachinko 9

Uno dei più grandi operatori aziendali è Dynam, che gestisce 400 sale in tutto il paese che sono descritte come più pulite e silenziose rispetto alle sale tradizionali.

Ma le sale sono in gran parte gestite dai giapponesi coreani, che hanno aperto la strada a questo business dopo la fine della seconda guerra mondiale. Durante il dominio coloniale, molti coreani avevano cercato lavoro o erano lavoratori forzati in Giappone e in centinaia di migliaia hanno dovuto affrontare l’isolamento e la discriminazione al termine della guerra.

pachinko 8

“La ragione per cui i coreani sono finiti nelle sale di Pachinko è perché non sono stati in grado di trovare lavoro altrove, quindi è diventato un posto di lavoro, un rifugio sicuro per le persone che non potevano raggiungere obiettivi regolari come essere un impiegato delle poste o diventare un camionista o ancora essere un insegnante “, ha detto Lee, aggiungendo che molte donne coreane hanno finito per lavorare nei ristoranti di barbecue coreani. “Le donne entrano nei servizi di ristorazione, gli uomini si dedicano al gioco d’azzardo e poi, di generazione in generazione, diventano molto importanti in questo ambito”.

pachinko 10

Lee ha trascorso cinque anni in Giappone mentre stava scrivendo il suo ultimo libro su una famiglia coreana multigenerazionale immaginaria ma ha intervistato diversi giapponesi coreani, a volte chiamati Zainichi, riguardo alle loro esperienze.

“Non sapevo, fino a quando non ho vissuto in Giappone, che si trattava di un business dominato dai giapponesi coreani ma è anche considerata un’attività economica di seconda classe e in qualche modo volgare, sporca e pericolosa“, ha detto Lee aggiungendo che questo tipo di parole e atteggiamenti sono ancora comunemente associati ai giapponesi coreani, anche a quelli che hanno vissuto in Giappone per decenni.

pachinko 4

Sebbene molti coreani arrivati in Giappone nella metà del XX secolo provenivano da un paese unito, alcuni di questi ora sostengono il regime nordcoreano.

Sung-Yoon Lee, professore di studi coreani presso la Fletcher School della Tufts University, ha stimato per il programma radiofonico Pri The World che i proprietari delle sale di pachinko hanno spedito centinaia di milioni di dollari alla Corea del Nord, quando il settore era al massimo del boom negli anni ’90.

Nei casinò stanno arrivando le sale di pachinko

pachinko 6

Proprio come la popolazione del Giappone, anche il numero delle sale di pachinko si è andato restringendo. Ce ne sono quasi un terzo in meno rispetto al 2005, e le sale stanno sempre più cercando di attirare giocatori più giovani mentre il loro mercato invecchia rapidamente.

Ma sono state introdotte nuove leggi per cercare di limitare le dipendenze dei giocatori tagliando di un terzo il premio massimo che ogni macchina può dare, il che significa che un giocatore non dovrebbe mai vincere più di 450 dollari (385 euro) nel corso di una sessione di quattro ore.

pachinko 5

Allo stesso tempo i legislatori hanno revocato il divieto del Giappone nei confronti dei casinò. Nel tentativo di controllare la dipendenza, i residenti locali verranno limitati a tre visite a settimana e dovranno pagare delle tasse per entrare ma è comunque previsto che i casinò rastrelleranno miliardi di profitti e tasse.

Ogni anno, secondo il Financial Times, vengono ancora vendute 1,5 milioni di nuove macchine pachinko.

E le abitudini, anche se non sono dipendenze, sono difficili da rompere.

pachinko 7

“Un giapponese su undici ci gioca una volta alla settimana”, ha detto Lee. “Una volta alla settimana, quindi non è come se tu e io andassimo in uno di questi posti stupidi – non è come Vegas dove vai una volta all’anno o una volta ogni 10 anni e dici ‘Oh, sto andando a sposarmi quindi facciamo qualche pazzia’. Non è affatto così”.

pachinko 2 pachinko 1 pachinko 3