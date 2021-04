PAESE CHE VAI, FURBETTI CHE TROVI… - UN 46ENNE INGLESE E’ STATO CONDANNATO A 5 ANNI DI RECLUSIONE PER AVER FALSIFICATO DEI DOCUMENTI DELLA POLIZIA, AIUTANDO I MULTATI PER ECCESSO DI VELOCITÀ A EVITARE IL PROCESSO - LE FORZE DELL’ORDINE HANNO DETTO DI NON POTER RIVELARE ULTERIORI DETTAGLI SU COME LA TRUFFA ABBIA FUNZIONATO PER PAURA CHE POSSA ESSERE COPIATA…

Un truffatore è stato incarcerato per aver falsificato dei documenti della polizia, aiutando alcuni conducenti multati per eccesso di velocità a evitare il processo. Hamid Alhendi, 46enne inglese di Barnet, ha ricevuto una condanna a cinque anni di reclusione per intralcio alla giustizia e frode da parte della Harrow Crown Court.

Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe offerto un servizio a pagamento per aiutare le persone beccate dalle telecamere del traffico a eludere i procedimenti giudiziari ed evitare multe e punti di penalità sulla patente di guida. Il 46enne avrebbe falsificato le lettere, inviate ai proprietari dei veicoli sorpresi in eccesso di velocità, che devono essere restituite con i dati dei conducenti colpevoli. La polizia è venuta a conoscenza della truffa quando ha identificato un volume elevato di avvisi procedurali relativi all'indirizzo di Ealing Road, Wembley.

Gli autori dei reati venivano a conoscenza del servizio attraverso passaparola ed erano di solito della stessa zona di Alhendi, che lavorava in collaborazione con un socio di cui la polizia non ha rivelato l'identità. La coppia ha anche usato lo schema per evitare il processo per i reati di guida che avevano commesso loro stessi. Quando interrogati da MailOnline, le forze dell’ordine hanno detto di non poter rivelare ulteriori dettagli su come la truffa abbia funzionato per paura che possa essere copiata.

Alla fine delle indagini, la polizia aveva identificato almeno 293 casi in cui gli avvisi di accusa erano stati falsificati. Inoltre, Alhendi ha utilizzato più identità false per aprire in modo fraudolento conti presso banche, società di costruzioni e altri fornitori di servizi.

Il 1 ° febbraio 2018, l’operazione di frode si è conclusa a seguito di un'irruzione da parte degli investigatori del team Proactive Crime Team del Comando di polizia stradale e dei trasporti nei locali commerciali e negli indirizzi di casa collegati con gli imputati. Tra le prove recuperate c'erano telefoni cellulari contenenti immagini dei documenti falsificati

Il socio e la moglie di Alhendi sono stati arrestati mentre Alhendi era già in prigione in quel momento per un reato separato. La moglie di Alhendi, Egle Slizauskaite, 38 anni, ha ricevuto sette mesi di reclusione con tre mesi di monitoraggio elettronico per oltraggio alla giustizia, mentre il socio è stato accusato di frode di identificazione e rilasciato sotto inchiesta per aver oltraggiato il corso della giustizia. Durante questo periodo è fuggito dal paese ed è ancora ricercato per il reato.

La Detective Isabel Peres della Proactive Crime Team ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta di questo risultato e di aver posto fine a questa operazione illegale. Le azioni fraudolente di Alhendi hanno fatto sì che gli automobilisti che hanno commesso reati di guida pericolosi rimanessero impuniti e incontrollati.”

“Per la sicurezza di tutti gli utenti della strada, dobbiamo sapere chi sono gli automobilisti colpevoli. […] Contribuendo a mantenere i conducenti pericolosi sulle strade, la truffa di Alhendi avrebbe potuto avere gravi conseguenze per altre persone che camminano e vanno in bicicletta e anche per gli automobilisti.” Ha continuato la detective.