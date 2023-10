PAESE CHE VAI, GRANCHIO CHE TROVI - MENTRE IN ITALIA SIAMO ALLE PRESE CON L'INVASIONE DEI GRANCHI BLU E ULTIMAMENTE PERSINO QUELLO "CROCIFISSO", IN INGHILTERRA È SCATTATO L'ALLARME PER I GRANCHI PELOSI CINESI - I CROSTACEI STANNO CREANDO PROBLEMI ENORMI ALL'ECOSISTEMA E ALL'INDUSTRA DELLA PESCA DEL PAESE - I GRANCHI, CHE SI SONO STABILITI NEL TAMIGI A LONDRA NEL 1973, SI STANNO DIFFONDENDO ATTRAVERSO I CORSI D'ACQUA DEL REGNO UNITO E NON C'E' MOLTO CHE SI POSSA FARE VISTO CHE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Daniela Borghi per www.lastampa.it

Mentre Parigi è alle prese con una vera e propria invasione quella delle "punaises de lit", le cimici dei letti, e l'Italia cerca una soluzione per il granchio blu, il Regno Unito sta affrontando l'emergenza dei granchi pelosi cinesi. Questi crostacei sono stati avvistati lungo i corsi d'acqua nel Cambridgeshire, compresi luoghi come una diga a Whittlesea e il Nene Park a Peterborough.

I granchi pelosi cinesi stanno creando problemi significativi, come scrive il Daily Mail: erodono le sponde dei fiumi scavando all'interno e danneggiano anche l'industria della pesca nutrendosi di pesci e rovinando le reti. Questi granchi sono tra le 30 specie non autoctone classificate come preoccupanti a causa della loro invasività e capacità di stabilirsi in diverse nazioni in tutta Europa. […]

La specie, che deve il nome ai suoi artigli pelosi (Eriocheir sinensis), si ritiene abbia viaggiato dalla Cina orientale all'Europa e al Nord America nei sedimenti trovati sul fondo delle cisterne di zavorra delle navi. Il Dipartimento per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari Rurali ha affermato che questi granchi si sono stabiliti nel Tamigi a Londra nel 1973 e da allora si sono diffusi ulteriormente.

Il Nene Park Trust ha informato di avvistamenti di granchi intorno a Orton Water a Peterborough e ha affermato che poiché i granchi si stanno diffondendo naturalmente attraverso i corsi d'acqua del Regno Unito, non c'è molto che possano fare per fermarli. […]

Il Dipartimento per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari Rurali ha invitato le persone a segnalare gli avvistamenti per monitorare il movimento delle uova di questi granchi e ha incoraggiato a scattare foto. È importante notare che nel Regno Unito non è prevista alcuna pesca legale per questa specie, e se un granchio peloso cinese viene catturato non può essere venduto vivo per il consumo umano.

