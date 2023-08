PAESE CHE VAI, RIMPASTO CHE TROVI – CARLO III ASFALTA DEFINITIVAMENTE IL FRATELLO ANDREA, IL FIGLIO HARRY E LA MOGLIE MEGHAN MARKLE, RIASSEGNANDO UNA SERIE DI INCARICHI E TITOLI CHE UN TEMPO ERANO DEI TRE "REIETTI" – UNA BELLA ROGNA, IN REALTÀ, PER CHI LI RICEVE PERCHÉ IL TUTTO SI TRADUCE IN UNA MOLE, NON INDIFFERENTE, DI IMPEGNI IN PIÙ. E OVVIAMENTE, LA MAGGIOR PARTE SONO STATI SCARICATI SU WILLIAM E KATE CHE…

Estratto dell'articolo di Francesca Rossi per www.ilgiornale.it

La regina Elisabetta è morta da quasi un anno. Un periodo di tempo abbastanza lungo che ha consentito a Carlo III di riflettere sulle decisioni più opportune da prendere per concretizzare l’avvenire della Corona che ha in mente. Uno dei tasselli fondamentali per dare una forma ben determinata alla nuova monarchia è l’assegnazione degli incarichi. Sono proprio i doveri, i gradi e i titoli a stabilire il potere a corte di ogni membro della royal family. Proprio attraverso queste nomine Carlo III ha scelto di dare uno spazio ancora più ampio a William e Kate.

[…] Gli incarichi a cui si fa riferimento sono, in parte, quelli lasciati vacanti da Harry e Meghan dopo le loro dimissioni del gennaio 2020 e quelli tolti al principe Andrea a causa dello scandalo Epstein.

[…]

Il principe di Galles è stato nominato Colonel-in-Chief dell'Army Air Corps, lo stesso reparto in cui aveva prestato servizio il principe Harry quando era pilota elicotterista degli Apache in Afghanistan e del Mercian Regiment. William è diventato anche Royal Honorary Air Commodore della RAF Valley, reparto dell'aviazione in cui l’erede al trono ha servito il regno come pilota di elicotteri da soccorso.

La principessa del Galles, invece, è stata nominata Commodore-in-Chief del Fleet Air Arm, incarico precedentemente appartenuto al duca di York, Colonel-in-Chief of the 1st Queen Dragoon Guards e Royal Honorary Air Commodore of Royal Air Force Coningsby. Quest’ultimo incarico ha un grande valore sentimentale per la principessa, non solo perché è stato ricoperto dal principe William, ma anche per un altro motivo: uno dei nonni di Kate, il capitano Peter Middleton, ha servito nella Raf ed è stato addirittura copilota del principe Filippo durante un viaggio in Sud America nel 1962, come ha ricordato il People.

[…] Naturalmente non ci sarà alcun ruolo per il principe Harry, che rimane un membro della famiglia, ma non è più un esponente della monarchia britannica.

