UN PAESE DI COVID-IDIOTI - NONOSTANTE FOSSE POSITIVO AL COVID, UN 37ENNE DELLA PROVINCIA DI CHIETI E' USCITO DI CASA E SI E' RIBALTATO CON L'AUTO - L'INCIDENTE SI E' VERIFICATO IN UN TRATTO DI SEMI-CURVA, FORSE PER LA VELOCITA' SOSTENUTA E PER LA PIOGGIA, CHE HA RESO VISCIDO L'ASFALTO - L'UOMO E' RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA MA NON DOVREBBE ESSERE PERICOLO DI VITA...