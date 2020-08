UN PAESE ALLA FAME: ANCHE I PUSHER DEVONO ARRANGIARSI - A BIELLA UNO SPACCIATORE 35ENNE SI FA CONSEGNARE LA TESSERA DEL REDDITO DI CITTADINANZA IN CAMBIO DELLA DROGA…

Maurizio Zola per www.lastampa.it

Spaccio di eroina ed estorsione, sono queste le accuse nei confronti di Francesco Chianese, 35 anni,. arrestato la scorsa settimana dalla guardia di finanza. Sempre attenti al contrasto alle attività di spaccio le fiamme gialle lo stavano pedinando quando l'hanno visto appartarsi in un'auto con un altro soggetto. Dopo che Chianese è sceso, questo è ripartito a gran velocità. i finanziari hanno deciso di fermare e perquisire il biellese, che nella canna delle bicicletta aveva nascosto tre grammi di eroina. In tasca aveva anche 750 euro che avrebbe estorto a un altro soggetto, che forse gli doveva dei soldi, facendosi consegnare la sua tessera per il reddito di cittadinanza. Dopo la convalida dell'arresto il giudice ha disposto per il trentacinquenne la permanenza in carcere.