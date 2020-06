UN PAESE IN GINOCCHIO – DA LOS ANGELES A NEW YORK DECINE DI POLIZIOTTI SI SONO INGINOCCHIATI DAVANTI AI MANIFESTANTI IN SEGNO DI SOLIDARIETÀ CON COLORO CHE PROTESTANO PER LA MORTE DI GEORGE FLOYD: UN MODO EFFICACE NON SOLO PER SMORZARE LA TENSIONE ARRIVATA ALLE STELLE, MA ANCHE PER PRENDERE LE DISTANZE DALL’AGENTE DEREK CHAUVIN E TENTARE DI IMBOCCARE LA “STRADA DELL’ASSOLUZIONE”…

Sono le immagini che hanno sorpreso e commosso l’America: decine di poliziotti da New York a Los Angeles si sono inginocchiati in segno di solidarietà con i manifestanti che sono scesi in strada per protestare per la morte di George Floyd.

poliziotti in ginocchio 12

«Mi sono tolto l'elmetto e ho posato i manganelli. Ho chiesto ai manifestanti: “Dove volete andare? Cammineremo tutta la notte”», ha dichiarato Chris Swanson, lo sceriffo di Flint, nel Michigan.

A Des Moines, nell’Iowa, il capo della polizia Dana Wingert si è inginocchiato davanti a una folla di manifestanti insieme ad altri ufficiali: «Noi ci uniamo a loro in modo simbolico, è il minimo che possiamo fare».

colin kaepernick 2

I manifestanti che si battono contro il razzismo in tutto il paese hanno preso in prestito il gesto reso famoso dall'ex quarterback Colin Kaepernick che ha iniziato a inginocchiarsi durante l'inno nazionale nel 2016 per protestare contro la brutalità della polizia contro i neri e altre minoranze.

Kaepernick è stato ostracizzato dalla NFL per la sua protesta che gli è valsa la condanna di altri atleti e gli insulti da parte dei conservatori tra cui Trump.

poliziotti in ginocchio 5

Ma adesso quel gesto di inginocchiarsi è stato preso in prestito dalla polizia che vuole mostrare un segno di solidarietà ai manifestanti: se da un lato farsi vedere solidali ha disinnescato la tensione dall’altra è una sorta di ricerca di "assoluzione" davanti agli occhi del mondo.

poliziotti in ginocchio 13

Lunedì a New York, il capo della polizia della città Terence Monahan si è inginocchiato e ha stretto le mani ai leader della protesta, alzando le braccia al cielo in sostegno ai manifestanti. Un gesto che è stato accolto con un plauso anche dal sindaco Bill de Blasio: «Questa è la strada che ci porterà a una soluzione».

poliziotti in ginocchio 4

Scene simili si sono viste in Florida, in Illinois, in Missouri, in Georgia, così come nella capitale Washington. Lunedì sera, fuori dal Trump International Hotel di Washington, ad esempio, una fila di poliziotti che si è ritrovata faccia a faccia con i manifestanti si è inginocchiata davanti alla folla inferocita.

