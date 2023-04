12 apr 2023 18:02

IL PAESE DELLE LIBERTA': FANNO TUTTI COME CAZZO GLI PARE - IL 37ENNE SAUDITA CHE È SCESO CON UN SUV PER LA SCALINATA DI TRINITÀ DEI MONTI A ROMA SE N’È TORNATO TRANQUILLAMENTE IN ARABIA – IL CAMPIDOGLIO HA SPESO 46MILA EURO (DI SOLDI PUBBLICI) PER RIMETTERE A POSTO IL MONUMENTO ROVINATO - NEL MAGGIO 2022 L'UOMO, DOPO AVER DISTRUTTO UNA PARTE DELLA SCALINATA, SCAPPO' MA POI FU FERMATO E IDENTIFICATO A MILANO – IERI IL 37ENNE È STATO RINVIATO A GIUDIZIO E RISCHIA FINO A 5 ANNI DI CARCERE (AMMESSO CHE VENGA ESTRADATO) MA NEL FRATTEMPO HA TAGLIATO LA CORDA...