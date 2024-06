20 giu 2024 18:12

UN PAESE CON LE PEZZE AL CULO - IN ITALIA CI SONO 5,8 MILIONI DI PERSONE CHE VIVONO IN POVERTÀ, CIRCA UN DECIMO DI TUTTA LA POPOLAZIONE - LE CHIUSURE PER COVID SONO STATE UN BAGNO DI SANGUE: DAL 2019 A OGGI, IL NUMERO DI FAMIGLIE CHE VIVONO IN MISERIA SONO AUMENTATE DEL 40% - NON HA AIUTATO L'ABOLIZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA: PRIMA DELLA STRETTA MELONIANA 1,3 MILIONI DI FAMIGLIE RICEVEVANO IL SUSSIDIO. NUMERO SCESO A 690 MILA CON L'ASSEGNO DI INCLUSIONE…