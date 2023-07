PAESI BASSI, IMMIGRATI ALTI! IN OLANDA SI DIMETTE IL GOVERNO RUTTE DOPO LA CRISI SUI MIGRANTI - NON PASSA LA LINEA DURA DEL PREMIER SULL’ASILO E I RICONGIUNGIMENTI. PROBABILE UN RITORNO ALLE URNE IN AUTUNNO. L’EMERGENZA IMMIGRAZIONE AVEVA SPINTO IL PREMIER RUTTE A CREARE UN’ALLEANZA CON LA PREMIER GIORGIA MELONI PER RIDURRE GLI ARRIVI DEI RICHIEDENTI ASILO. UN MESE FA I DUE PREMIER SI SONO RECATI IN TUNISIA E…

Estratto dell'articolo di Francesca Basso per corriere.it

mark rutte mangia un gelato a roma 5

L’immigrazione ha fatto cadere il governo olandese guidato da Mark Rutte, dopo tre giorni di intensi negoziati sulle misure da adottare per limitare il numero di richiedenti asilo nel Paese, che sta vivendo momenti di difficoltà nell’accoglienza dei rifugiati. Rutte, che è in carica dal 2010 e per questo è chiamato «Teflon Mark», era al suo quarto governo. Stavolta però c’erano voluti ben 271 giorni per riuscire a formare il nuovo esecutivo dopo le elezioni del 10 gennaio 2022. I Paesi Bassi andranno probabilmente alle urne anticipate in autunno.

La coalizione è composta dal Partito popolare per la libertà e democrazia (VVD), di cui fa parte il premier, dai liberali di D66, dai cristiano democratici dell’Appello cristiano democratico (Cda) e dai calvinisti dell’Unione cristiana (Cu). I due partiti minori si sono rifiutati di sostenere la proposta del partito conservatore di Rutte che aveva l’obiettivo di limitare l’ingresso dei figli dei profughi di guerra che si trovano già nei Paesi Bassi. La soluzione ipotizzata era di far aspettare alle famiglie almeno due anni prima di potersi riunire e l’Unione cristiana si è opposta. La Cu ha rifiutato anche il tentativo di mediazione del ministro dell’asilo Eric van der Burg (Vdd), che ha proposto — riferisce Politico — di introdurre i limiti al ricongiungimento familiare solo nel caso in cui le strutture di accoglienza fossero a rischio di sovraffollamento.

giorgia meloni e mark rutte a palazzo chigi 4

Sono mesi che il tema immigrazione è al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica del Paese con tensioni nel governo. Le domande di asilo in Olanda sono state oltre 46 mila nel 2022, aumentate di un terzo, e secondo le stime del governo saliranno a oltre 70 mila quest’anno, superando il massimo raggiunto nel 2015. Un’emergenza che ha spinto il premier Rutte a creare un’alleanza con la premier Giorgia Meloni per ridurre gli arrivi dei richiedenti asilo.Un mese fa i due premier si sono recati in Tunisia con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen per tentare di raggiungere un accordo con il presidente Kais Saied

mark rutte giorgia meloni 3

(...)

SCHOLZ RUTTE