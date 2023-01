PAGA E TI SARÀ DAVOS – OLTRE AI LEADER DI MEZZO MONDO, LA LOCALITÀ SVIZZERA ATTIRA LE ESCORT PRONTE A FARE AFFARI - LE RICHIESTE DI SESSO A PAGAMENTO SCHIZZANO ALLE STELLE DURANTE I CINQUE GIORNI DI MEETING: LA DIRETTRICE DI UNA AGENZIA DI PROSTITUTE RIVELA CHE HA GIÀ PRENOTAZIONI E OLTRE 100 ESCORT SI SONO TRASFERITE IN CITTÀ A CACCIA DI CLIENTI DA SPENNARE – IL RACCONTO DI UNA SEX WORKER: “CHIEDO 700 ALL’ORA E…”

DAGONEWS

prostituzione davos summit1

L'élite mondiale che si riunisce al summit di Davos sta alimentando un aumento della prostituzione nella località svizzera.

La domanda di sesso sale alle stelle ogni anno in occasione dell'incontro tra i leader mondiali e i magnati dell'economia che arrivano da tutto il mondo per confrontarsi.

prostituzione davos summit3

Le escort vengono prenotate negli stessi hotel in cui si trovano i boss più potenti e i loro dipendenti durante i cinque giorni del summit.

Una escort Liana ha detto che si veste in abiti da lavoro per non farsi notare dai dirigenti, nonostante la prostituzione sia legale in Svizzera.

Liana si fa pagare circa 700 euro per un'ora e 2.300 euro per l'intera notte, più le spese di viaggio.

prostituzione davos summit2

La direttrice di un servizio di escort ad Argovia, a 100 miglia di distanza dal summit, dice di aver già ricevuto 11 prenotazioni e 25 richieste di informazioni e si aspetta che questa settimana ne seguano molte altre.

Nel 2020, un'inchiesta del "Times" ha scoperto che almeno 100 prostitute si recano a Davos per il summit.

prostituzione davos summit7

prostituzione davos summit5

prostituzione davos summit8

prostituzione davos summit9 escort prostituzione davos summit4 prostituzione davos summit6 prostituzione giappone 6 prostituzione 2 prostituzione 2 prostituzione 3 prostituzione 4 prostituzione 6 prostituzione davos summit10