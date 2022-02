PAIGE SHULTIS, UNA BIMBA AMERICANA DICHIARATA SCOMPARSA NEL LUGLIO DEL 2019 QUANDO AVEVA 4 ANNI, È STATA RITROVATA IN UNA STANZA NASCOSTA SOTTO UNA SCALA, NELLA CASA DEL NONNO - LE AUTORITÀ CREDEVANO CHE FOSSE STATA RAPITA DAI SUOI GENITORI, CHE RISCHIAVANO DI PERDERE LA CUSTODIA DELLA BIMBA, MA LE INDAGINI SU DI LORO NON PORTARONO A NULLA - DOPO UNA SOFFIATA ANONIMA ALLA POLIZIA, È SCATTATA UNA PERQUISIZIONE NELLA PROPRIETÀ DEL NONNO E HANNO NOTATO CHE LE SCALE CHE CONDUCEVANO AL SEMINTERRATO…

Carlotta Lombardo per www.corriere.it

paisley shultis

Fino a poche ore fa era una goccia nel mare dei bambini scomparsi negli Stati Uniti, un’onda nera che da tempo sommerge il Paese (600.000 casi, nel 2012, secondo l’Fbi; 464.000 solo quelli segnalati nel 2017 secondo il rapporto Missing Person del federal Bureau). «Missing», come recitano i titoli di quei cartelli da incubo delle periferie americane diventati un arredo urbano. Scomparsa.

Paislee Shultis era stata dichiarata scomparsa dalla contea di Tioga, New York, nel luglio del 2019. Aveva 4 anni. È stata scoperta lunedì nel seminterrato di una casa, dopo una perquisizione, nella città di Saugerties, contea di Ulster (stato di New York): una sorta di recinto «piccolo, freddo e umido». È in buona salute e ora si è riunita al suo tutore legale e alla sorella maggiore.

la stanza dove era nascosta paisley shultis 1

Nascosta sotto le scale del seminterrato

Paislee oggi ha sei anni, quando è scomparsa le autorità dell’epoca credevano che fosse stata rapita dai suoi genitori, Kimberly Cooper, 33 anni, e Kirk Shultis Jr., 32, che proprio in quei giorni rischiavano di perdere la custodia della bimba e della sorella maggiore. Ma le indagini su di loro non portarono a nulla. Lunedì, dopo aver ricevuto informazioni sul fatto che la bambina era tenuta in un luogo nascosto a Saugerties, è scattata la perquisizione della polizia nella proprietà (già perquisita in precedenza).

kirk shultis sr

Il nonno di Paislee, Kirk Shultis Sr., 57 anni, proprietario della casa, è lì. Dice di non sapere dove si trova la piccola Paislee ma dopo un’ora uno degli investigatori nota che le scale che conducono al seminterrato della casa sono costruite «in modo strano». Decide di rimuoverne i pannelli e trova Paislee e la signora Cooper nascosti in quello che la polizia ha descritto come un recinto «piccolo, freddo e umido».

I genitori ne avevano perso la custodia

Paislee è stata esaminata dai paramedici: è in buona salute. I genitori biologici ne avevano perso la custodia (oltre che della sorella maggiore della piccola), prima della sua scomparsa, motivo per cui — secondo la polizia — è stata rapita.

«Crediamo che qualcuno abbia informato i genitori che il bambino più grande era stato prelevato dal tutore legale e dai funzionari della contea e ciò ha indotto i genitori a prendere Paislee e fuggire», ha detto il capo della polizia di Saugerties Joseph Sinagra. La madre, accusata della scomparsa di Paislee, è stata arrestata, il padre e il nonno (anche loro accusati) sono stati entrambi rilasciati in attesa del processo. Le indagini sono ancora in corso.

la stanza dove era nascosta paisley shultis 2

La Giornata Mondiale del Minore Scomparso

Un incubo per fortuna a lieto fine. Paislee è tornata «a galla» sana e salva. Secondo il National Center for Missing and Exploited Children, la maggior parte dei bambini dichiarati scomparsi negli Stati Uniti viene trovata al sicuro dopo un periodo di tempo relativamente breve. Ma aggiunge anche che in caso di sottrazione familiare, scompaiono per il periodo di tempo più lungo: oltre 10 mesi.

la casa dove e stata trovata paisley shultis

Una piaga di cui si parla poco. Per questo, nel 1983, Ronald Regan, allora Presidente degli Stati Uniti d’America, propose di istituire la Giornata Mondiale del Minore Scomparso. Cade il 25 maggio, data della scomparsa di Ethan Patz (era il 1979), a New York. Venne dichiarato morto nel 2001.

kimberly cooper kirk shultis jr