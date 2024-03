11 mar 2024 13:50

PAIN AU CHOCOLAT? NO, PENE AU CHOCOLAT! - AI DETENUTI DEL CARCERE DI REBIBBIA, A ROMA, SONO STATI CONSEGNATI DEI DOLCI A FORMA DI AUGELLO. LORO AVEVANO ORGANIZZATO UNA PICCOLA FESTA E, PER L’OCCASIONE, AVEVA ORDINATO I DOLCI (PAGANDOLI CON I PROPRI SOLDI) - PER L’EX GARANTE DEI DETENUTI, GABRIELLA STRAMACCIONI SI TRATTA DI UNA RITORSIONE DELLA DITTA CHE FORNISCE IL VITTO, ATTUALMENTE SOTTO INCHIESTA PER FRODE...