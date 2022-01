GENERALI IN GUERRA – SECONDO “BLOOMBERG” CALTAGIRONE HA CHIESTO A FABRIZIO PALERMO, EX AD DI CDP, DI FARE DA ADVISOR PER LA FORMAZIONE DELLA SUA “POTENZIALE LISTA” PER IL BOARD DI GENERALI (MA DEL VECCHIO LO SA? – CHE SUCCEDERÀ DOPO LE DIMISSIONI DAL CDA? GLI OCCHI SONO PUNTATI SOPRATTUTTO SU ROMOLO BARDIN, BRACCIO AMBIDESTRO DELL’ALTRO PATTISTA LEONARDO DEL VECCHIO: SEGUIRÀ L’ESEMPIO DI “CALTARICCONE”?