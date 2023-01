I PALAZZI DI BRUXELLES TREMANO: PANZERI SI PENTE E PARLA! –L’EX EURODEPUTATO, IN CARCERE PER L'INCHIESTA SULLE MAZZETTE NEL PARLAMENTO EUROPEO, HA INIZIATO A COLLABORARE CON LA GIUSTIZIA BELGA: HA FIRMATO UN ACCORDO CON IL PROCURATORE FEDERALE – PANZERI HA CONFESSATO AI GIUDICI DI AVER VERSATO TRA I 120MILA E I 140MILA EURO ALL'EURODEPUTATO SOCIALISTA MARC TARABELLA. E AVREBBE INVITATO A VERIFICARE LA POSIZIONE DELL'EUROPARLAMENTARE DEM ANDREA COZZOLINO...

1 – QATARGATE: PANZERI SI PENTE, COLLABORA CON GIUSTIZIA BELGA =

ANTONIO PANZERI

(AdnKronos) - L'ex eurodeputato del Pd prima e di Articolo Uno poi Pierantonio Panzeri si è pentito e ha accettato di collaborare con la giustizia belga nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura federale belga per sospetta frode all'interno del Parlamento Europeo.

Oggi, informa la Procura, si è verificata una "importante evoluzione" nelle indagini. Panzeri, uno dei "protagonisti importanti" del dossier, accompagnato dai suoi avvocati, ha firmato un memorandum con il procuratore federale, in base ad alcuni articoli del codice di procedura penale belga che riguardano i "pentiti".

marc tarabella 1

Panzeri, accusato di "aver partecipato ad una organizzazione criminale in qualità di dirigente, di riciclaggio di denaro e di corruzione pubblica, attiva e passiva", si impegna nel memorandum firmato oggi "ad informare la giustizia e gli inquirenti in particolare sul modus operandi, gli accordi finanziari con Stati terzi, le architetture finanziarie messe in atto, i beneficiari delle strutture messe in atto e i vantaggi proposti, l'implicazione delle persone conosciute e di quelle ancora non conosciute nel dossier, ivi inclusa l'identità delle persone che ammette di aver corrotto".

2 – QATAR: MEDIA, DA PANZERI 120-140 MILA EURO A TARABELLA ++

ANDREA COZZOLINO

(ANSA) - L'ex eurodeputato in carcere per il Qatargate, Antonio Panzeri, avrebbe confessato alla giustizia belga di aver versato a rate una somma tra i 120mila e i 140mila euro al collega socialista Marc Tarabella.

E' quanto riportano Corriere.it, ilfattoquotidiano.it e il belga L'Echo indicando che l'ammissione sarebbe stata messa a verbale dall'ex eurodeputato di Articolo 1 lo scorso 10 dicembre. Panzeri avrebbe anche invitato a verificare la posizione dell'europarlamentare dem Andrea Cozzolino, senza però indicare versamento di denaro.

incontro di panzeri con un uomo del qatar in un albergo di bruxelles antonio panzeri marc tarabella 3 antonio panzeri con una valigia all hotel steigenberger wiltcher di bruxelles banconote sequestrate a panzeri e eva kaili 3 banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili 1

Abderrahim Atmoun Andrea Cozzolino Pier Antonio Panzeri banconote sequestrate a panzeri e eva kaili 6