PALERMO ASSEDIATA DALLA FIAMME: TRE MORTI PER GLI INCENDI –UNA COPPIA È STATA TROVATA CARBONIZZATA IN CASA – IL FUOCO LAMBISCE ANCHE LA CHIESA DI SANTA MARIA DI GESÙ. EVACUATI PER ALCUNE ORE I PAZIENTI DI UN PADIGLIONE DELL’OSPEDALE CERVELLO. 1.500 GLI SFOLLATI IN CITTA’ – L’APPELLO DELLE AUTORITA’ AI PALERMITANI: “RIMANETE IN CASA” – A SIRACUSA IL TERMOMETRO HA RAGGIUNTO 47,5 GRADI – VIDEO

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

incendi a palermo 5

Bruciano le colline intorno a Palermo. Le fiamme avvolgono Capo Gallo, il promontorio che sovrasta la frazione balneare di Mondello e la collina di Pizzo Sella.

Una anziana di 88 anni è morta nella sua abitazione di San Martino delle Scale, località del palermitano devastata dai roghi, perché i vigili del fuoco, bloccati dalle fiamme, non sono riusciti a raggiungere la sua abitazione e a prestarle soccorso. La donna, da ieri, aveva una forte febbre. In serata sono stati trovati i corpi carbonizzati di altre due persone.

Dopo ore di tensione, il rogo sulla collina che sovrasta l’ospedale Cervello di Palermo è stato circoscritto: e i pazienti del padiglione B, evacuati su disposizione del direttore del Trauma Center, sono stati fatti rientrare nei reparti.

incendi a palermo 4

[…] Nuovi roghi sono scoppiati nel quartiere di Santa Maria di Gesù e le fiamme hanno raggiunto il cimitero storico e la chiesa del convento. L’Asp raccomanda ai cittadini di evitare di stare all’aperto se non i casi strettamente necessari.

Nelle ultime 24 ore tra Palermo e provincia sono state 1500 le persone sfollate (circa 1.000 persone ad Altofonte e 500 nel capoluogo siciliano) e 20 le abitazioni danneggiate dal fuoco. Il fumo rende l’aria irrespirabile, e tantissimi sono i casi di intossicazione da fumo (nessuno per fortuna ha avuto la necessità di essere trattato in camera iperbarica).

[…] Numerosi anche i black out causati dalle alte temperature: alcune famiglie sono senza corrente dal primo pomeriggio di ieri, come nella centrale via Agrigento.

incendi a palermo 3

L’aeroporto di Palermo è rimasto per alcune ore isolato via terra a causa della contemporanea chiusura degli svincoli dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, lambita anch’essa dalle fiamme, a Villagrazia di Carini e Cinisi, che collegano l’autostrada all’aeroporto, ed anche dei collegamenti ferroviari con Palermo. Enormi difficoltà per i voli: bloccati quelli in arrivo, autorizzati solo quelli in partenza.

[…]

Ma le fiamme sono divampate per tutta la notte in tutte le province della Sicilia: a quanto fa sapere la Regione, sono 55 gli incendi ancora in atto. E il forte vento di scirocco rende impossibile a canadair ed elicotteri operare.

[…]

fiamme all aeroporto di palermo

Molto grave la situazione anche nel trapanese. La Prefettura ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi. I carabinieri, i vigili del fuoco e l’Aeronautica sono impegnati a prestare soccorso ai cittadini invitati a lasciare le case. Evacuata la spiaggia di Calampiso, chiusa la A29 per un incendio all’altezza della galleria Segesta. Fiamme anche ad Erice. […]

Sono numerosi gli incendi anche nelle colline di Messina, diversi i fronti del fuoco ancora aperti sui quali anche questa mattina stanno intervenendo i vigili del fuoco. Fiamme nelle campagne di Tono, in contrada Catanese e nella zona di sotto montagna nel Comune di Villafranca Tirrena.

fiamme all aeroporto di palermo 1

incendi palermo

[…] Molte ville assediate dalle fiamme anche nella zona di Taormina, dove il sindaco ha disposto l’evacuazione nella contrada Feo Coniglio. Un momento che si sta confermando molto complicato, anche per la mancanza dei Canadair impegnati in altre situazioni di emergenza.

