26 apr 2024 09:57

LA PALESTINA NON C’ENTRA NIENTE: I MARANZA MILANESI, IMMIGRATI DI SECONDA GENERAZIONE, CERCANO SOLO UN PRETESTO PER FARE CASINO E SFOGARE LA RABBIA – IERI UN GRUPPO DI RAGAZZI (TRA I QUALI QUALCHE MINORE) HA AGGREDITO I MANIFESTANTI DELLA BRIGATA EBRAICA. UNO DI LORO, ARMATO DI COLTELLO HA FERITO UN SIMPATIZZANTE DI ISRAELE – SONO STATI FERMATI IN QUATTRO, NOVE IN TUTTO I DENUNCIATI PER ISTIGAZIONE ALL’ODIO RAZZIALE. NON SANNO NIENTE DELLA STRISCIA DI GAZA, MA LA QUESTIONE SEMBRA FAR DA COLLANTE IDENTITARIO…