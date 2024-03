I PALESTINESI MUOIONO DI FAME MA I TERRORISTI DI HAMAS SONO RICCHISSIMI – L’ESERCITO ISRAELIANO HA TROVATO 3 MILIONI DI DOLLARI IN CONTANTI ALL’OSPEDALE AL SHIFA DI GAZA, CHE SAREBBE USATO DAI MILIZIANI COME NASCONDIGLIO E BASE. 3.700 CIVILI SONO STATI EVACUATI DAL CENTRO MEDICO E COSTRETTI AD ANDARE NEL SUD DELLA STRISCIA – IL CANADA CONFERMA LO STOP ALL’ESPORTAZIONE DI ARMI VERSO ISRAELE…

ospedale al shifa a gaza 3

GAZA, ISRAELE: 3 MILIONI DOLLARI TROVATI IN OSPEDALE SHIFA

(ANSA) - Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver sequestrato contanti per un valore di 3 milioni di dollari - in valuta statunitense e dinari giordani -, presso l'ospedale Shifa a Gaza, soldi apparentemente destinati ad essere utilizzati da Hamas e da altri gruppi terroristici.

In un post sul loro account X, le Idf aggiungono che nella stessa operazione circa 3.700 civili palestinesi sono stati evacuati dal centro medico e diretti verso il sud della Striscia. Durante questa fase sono stati catturati circa 300 sospetti terroristi tra cui alti comandanti di Hamas e della Jihad islamica palestinese, specifica l'esercito di Israele. Le Idf rendono infine noto di aver di aver consegnato ieri allo Shifa circa 1.800 litri d'acqua, 3,8 tonnellate di cibo e un camion di carburante.

GAZA, CANADA CONFERMA: STOP A ESPORTAZIONE ARMI VERSO ISRAELE

truppe israeliane a gaza 6

(ANSA) - Il Canada fermerà tutte le spedizioni di armi verso Israele: lo ha confermato l'ufficio della ministra degli Esteri, Melanie Joly. "Dall'8 gennaio il governo non ha approvato nuovi permessi di esportazione di armi verso Israele e ciò continuerà finché non saremo in grado di garantire il pieno rispetto del nostro regime di esportazione", si legge in una dichiarazione citata dai media internazionali. "Non esistono permessi aperti per l'esportazione di beni letali in Israele", viene aggiunto nella nota che specifica come i permessi approvati prima dell'8 gennaio "rimarranno in vigore" poiché la loro cancellazione rischierebbe "importanti implicazioni sia per il Canada che per i suoi alleati". (ANSA).

i tunnel sotto l ospedale al shifa a gaza 3 armi trovate nell ospedale al shifa a gaza armi trovate nell ospedale al shifa a gaza armi trovate nell ospedale al shifa a gaza soldati israeliani armi trovate ospedale al shifa a gaza ospedale al shifa a gaza 2 ospedale al shifa a gaza 1 truppe israeliane a gaza 4