UNA PALLOTTOLA SPUNTATA - PASQUALE PARADISO, PRESIDENTE CALABRESE DELL'ASSOCIAZIONE “LIBERA CACCIA”, È MORTO DOPO ESSERSI SPARATO PER SBAGLIO CON IL SUO FUCILE – L’UOMO SI TROVAVA CON UN AMICO IN APERTA CAMPAGNA, IN UN COMUNE IN PROVINCIA DI COSENZA: È SCIVOLATO IMPROVVISAMENTE, L’ARMA GLI È CADUTA DI MANO ED È PARTITO IL COLPO FATALE…

Un colpo di fucile: così è morto il presidente regionale dell'Associazione “Libera Caccia” della Calabria, Pasquale Paradiso: è successo proprio durante una battuta di caccia alla quale stava partecipando insieme a degli amici.

L'uomo, 76 anni, si trovava con un amico in aperta campagna, nel comune di Paterno Calabro, in provincia di Cosenza. Durante l'attività all'aria aperta con il collega, è scivolato improvvisamente, facendo così partire un colpo dall'arma che aveva in mano. Il fucile che Paradiso imbracciava è caduto e la pallottola ha colpito l'anziano, rivelandosi per lui fatale. L'amico che era con lui in quel momento, ha allertato i soccorsi.

«Ciao Pasquale, una notizia che non avremmo mai voluto ricevere ha sconvolto in maniera tragica la vita della grande famiglia della Libera Caccia calabrese e nazionale – ha commentato l'Associazione Nazionale per la libera caccia – Pasquale Paradiso ci ha lasciato, al termine di una serena mattinata trascorsa in compagnia dei suoi adorati cani, stroncato da un terribile incidente venatorio che non gli ha lasciato scampo». Sotto choc anche la famiglia e gli amici.

