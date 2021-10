matthew hutchins alec baldwin

1 - 'ARMA FATALE SUL SET USATA POCO PRIMA CON MUNIZIONI VERE' ++

(ANSA) - La pistola che ha ucciso sul set del film "Rust" la direttrice della fotografia Halina Hutchins e ferito il regista Joel Souza in New Mexico era stata usata poche ore prima da membri della troupe per una esercitazione con munizioni vere: lo scrive il sito The Wrap - che copre il settore entertainment - citando un insider.

Alcuni componenti della troupe avevano preso pistole di scena - compreso quella fatale - per andare a fare 'plinking', termine usato per definire l'atto di sparare a lattine di birra o altri bersagli con pallottole vere per passare il tempo, riferisce la fonte.

Alec Baldwin piange

2 - ALEC BALDWIN, L'ASSISTENTE REGIA ERA GIÀ STATO LICENZIATO DA FILM PRECEDENTE PER UN INCIDENTE CON LE ARMI

Da www.ilmessaggero.it

Dave Halls, l'assistente regista del film "Rust" che ha passato ad Alec Baldwin la pistola di scena prima dello sparo fatale che ha ucciso la direttrice della fotografia Halina Hutchins e ferito il regista Joel Souza, era stato licenziato da una precedente produzione dopo che un incidente con un'arma da fuoco aveva ferito non gravemente un membro della troupe.

dave halls

Lo riferisce la Cnn citando la società di produzione del film. Intanto la società produttrice di "Rust" ha annunciato la sospensione del film «almeno sino alla fine delle indagini».

Secondo la Rocket Soul Studios, Halls ricopriva lo stesso ruolo nella pellicola "Freedom's Path" nel 2019, quando una pistola «ha sparato inaspettatamente» sul set, facendo balzare indietro un tecnico del suono - costretto a ricorrere alle cure mediche - e fermando la produzione per alcuni giorni.

3 - «BALDWIN MIRÒ ALLA TELECAMERA» IL REGISTA RIVIVE L'ORRORE SUL SET

Giampaolo Pioli per "il Giorno"

hannah gutierrez reed

Il mistero della morte sul set di Halyna Hutchins avrà la prima versione ufficiale delle autorità solo domani quando lo sceriffo di Santa Fe renderà noti i risultati della sua indagine. Alec Baldwin stava facendo pratica con l'uso della pistola nella chiesetta sul set quando è partito il colpo che ha ucciso la direttrice della fotografia di Rust seduta dietro la macchina da presa a pochi centimetri da lui. Baldwin doveva sparare puntando alle lenti della cinepresa quando è partito il colpo.

il set di rust dopo lo sparo

«Dopo un gran botto Halyna è rimbalzata all'indietro dicendo che non sentiva più le gambe» ha dichiarato alla polizia in un affidavit il regista Joel Souza che si è trovato tutto sporco di sangue dietro di lei e con una ferita alla spalla. Si fa sempre più strada l'ipotesi che la giovane armiera Hannah Gutierrez-Reed, che aveva la responsabilità delle pistole, non abbia controllato per capire se c'erano o meno proiettili nel tamburo al momento delle riprese.

alec baldwin sul set di rust

Alcune fonti sostengono che le armi erano state usate qualche giorno prima con proiettili veri per fare il tiro a segno in un parco del Ranch di Bozanza Creek non lontano dal set e che da quel momento non fossero state più esaminate. Anche l'assistente alla regia Dave Halls, l'ultimo a passare la pistola mortale a Baldwin per le prove in chiesa, dovrà spiegare come mai ha urlato «arma scarica» senza essersi accertato che non contenesse proiettili veri.

Ma proprio su di lui, nella notte, sono emersi nuovi particolari inquietanti. La Cnn ha rivelato che Halls era già stato licenziato da una produzione cinematografica dopo che un membro della troupe del film a cui lavorava era rimasto leggermente ferito in un incidente con una pistola. Gli eventuali danni e i processi civili derivanti dal colpo mortale ricadranno sulla società di produzione e Baldwin è anche uno dei produttori principali sebbene non esecutivi.

halyna hutchins 1

Il regista Souza, inoltre ha precisato che sul set normalmente sia la Gutierrez-Reed che l'assistente alla regia Halls avevano il compito di controllare le pistole. Al momento dello sparo Baldwin stava mimando la scena nella quale lui doveva puntare l'arma contro le lenti della cinepresa e la polizia sta esaminando anche l'altezza del suo braccio e della sua mano.

L'intera pellicola di Rust per il momento rimane sotto sequestro. La troupe sembrava ai ferri corti con la produzione perché era in ritardo nei pagamenti e obbligava il personale tecnico a girare con una sola telecamera e anche a giornate di 12 ore di lavoro per tagliare i costi

halyna hutchins 2 halyna hutchins joel souza Alec Baldwin piange 2 il cast di rust il set di rust. il set di rust halyna hutchins alec baldwin al telefono con la figlia prima dell'incidente il set di rust dopo lo sparo 1 il set di rust dopo lo sparo sparatoria sul set di rust tweet alec baldwin 4 sparatoria sul set di rust tweet hannah gutierrez reed 1