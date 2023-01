8 gen 2023 08:40

PALLOTTOLE SU HOLLYWOOD! UN UOMO È STATO UCCISO E ALTRI DUE SONO RIMASTI FERITI IN UNA SPARATORIA NELLA NOTTE, NEI PRESSI DELLA WALK OF FAME. IL KILLER, CHE HA APERTO IL FUOCO NELLA ZONA DEI RISTORANTI, È FUGGITO A BORDO DI UN'AUTO. LA POLIZIA NON HA FORNITO PER IL MOMENTO UN MOVENTE DELLA SPARATORIA…